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Выпавший из окна липецкой многоэтажки первоклассник вышел из комы

Елена Лобанова
вакцинация
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В воскресенье, 1 августа, в Липецке первоклассник выпал из окна седьмого этажа. Через два дня после происшествия он вышел из комы. Об этом сообщает Gorod48

Инцидент произошел в 15-м микрорайоне города. По информации УМВД, в тот день ребенок находился дома вместе с мамой. Они были в разных комнат. Как предполагает женщина, ее сын облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней. 

Ребенка доставили в ОДКБ в крайне тяжелом состоянии. Из-за падения  с высоты мальчик получил множественные переломы костей, ушибы внутренних органов, сотрясение мозга. 

Врачи пока не дают никаких прогнозов.  

В полиции подчеркнули, что с наступлением теплой погоды в регионе уже шестой ребенок выпал из окна. Один из детей не выжил.

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