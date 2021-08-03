Выпавший из окна липецкой многоэтажки первоклассник вышел из комы

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В воскресенье, 1 августа, в Липецке первоклассник выпал из окна седьмого этажа. Через два дня после происшествия он вышел из комы. Об этом сообщает Gorod48.

Инцидент произошел в 15-м микрорайоне города. По информации УМВД, в тот день ребенок находился дома вместе с мамой. Они были в разных комнат. Как предполагает женщина, ее сын облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней.

Ребенка доставили в ОДКБ в крайне тяжелом состоянии. Из-за падения с высоты мальчик получил множественные переломы костей, ушибы внутренних органов, сотрясение мозга.

Врачи пока не дают никаких прогнозов.

В полиции подчеркнули, что с наступлением теплой погоды в регионе уже шестой ребенок выпал из окна. Один из детей не выжил.