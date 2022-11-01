Выпавший из грузовика бетонный куб повредил три автомобиля

В Воронежской области упавший из кузова грузовика бетонный куб повредил три попутных автомобиля. Подробности сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.

Авария случилась на 557 километре автодороги М-4 «Дон». 31-летний водитель грузовика «Рено» с полуприцепом из Ленинградской области, ехавший в сторону Москвы, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое барьерное ограждение.

От удара из кузова выпала бетонная конструкция. Груз повредил грузовой автомобиль «Вольво», а также две легковушки — «Фольксваген Поло», «Лада Ларгус».

К счастью, повторения сюжета фильма «Пункт назначения» не получилось — машины получили механические повреждения, но люди не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Фото: t.me/s/mvd36

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