Вынесен приговор в отношении Анны Бажутовой

С учетом позиции Останкинской межрайонной прокуратуры суд признал Анну Бажутову виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической ненависти).

Установлено, что Бажутова, находясь в квартире жилого дома на улице 1-ая Ямская г. Москвы, в ходе публичной видеотрансляции неограниченному кругу лиц посредством видеостримингового сервиса, действуя по мотиву политической ненависти и вражды, со своего аккаунта публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Суд назначил Бажутовой 5 лет 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Москвы.