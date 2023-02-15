Среда, 15 февраля, 2023
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Вынесен приговор 68-летнему рязанцу, зарезавшему мужчину на улице Стройкова

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Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

Прокуратура Железнодорожного района г. Рязани поддержала обвинение против жителя города в убийстве и покушении на убийство трёх людей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

В июне 2021 года во дворе дома по улице Стройкова в Рязани три молодых человека пили спиртное, когда к ним подошел 68-летний мужчина. Во время общения между молодыми и пожилым мужчиной произошел конфликт из-за пропажи денег. Пенсионер пошел домой, взял нож и, вернувшись назад, неожиданно для всех нанес удары ножом трем парням по жизненно важным органам.

От этих ударов 27-летний мужчина умер на месте, а двое его друзей получили тяжелые травмы, им была своевременно оказана медицинская помощь.

Суд признал мужчину виновным и присудил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор еще не вступил в силу.

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