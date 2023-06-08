Выдачи автокредитов в регионах Центральной России в январе-мае 2023 года выросли в 1,5 раза

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») подвел итоги работы в регионах ЦФО (без учета Москвы и Московской области). За пять месяцев клиенты «Открытие Авто» оформили 3,5 тысячи автокредитов на сумму 3,7 млрд рублей, что в 1,5 раз больше по объему и количеству показателей за аналогичный период прошлого года.

Основной объем выданных кредитов приходится на Воронежскую и Рязанскую области (доля 18% и 11% в общем объеме соответственно). Наибольшая динамика спроса на кредиты зафиксирована Ярославской (в 3,2 раза), Владимирской (в 2,6 раза) и Курской областях (в 2,2 раза).

Средний срок автокредитов, выданных банком «Открытие» в регионах за год не изменился и составил 70 месяцев (почти 6 лет). Средняя сумма автокредита изменилась незначительно — на 4% до 1,1 млн рублей. Первоначальный взнос по автокредитам в сегменте автомобилей с пробегом немного вырос, а в сегменте новых авто, наоборот, снизился. Доля заемщиков, покупающих новый автомобиль в кредит с первоначальным взносом до 30%, выросла с 42% до 51%.

Почти две третьи выданных кредитов (63% по количеству и 57% по объему) пришлось на автомобили с пробегом. В этом сегменте спросом у жителей Центральной России пользуются Lada (с наиболее популярными моделями Granta, Vesta, Niva), Kia (Rio и Sportage), Hyundai (Solaris), Renault (Logan и Duster) и Volkswagen (Polo и Tiguan).

Среди новых автомобилей (37% по количеству и 43% по объему выданных кредитов) на первом месте с большим отрывом лидирует российская Lada (Granta и Niva), далее идут корейские Kia (Sportage) и Hyundai (Tucson), и китайские Haval (Jolion), Changan, Faw и Jac.

По данным экспертов «Открытие Авто», российский рынок автокредитования восстанавливается. В мае этой тенденции способствовали дальнейшая реализация отложенного спроса (как на новые авто, так и в сегменте авто с пробегом) и расширение модельного ряда официально присутствующих на рынке отечественных и китайских брендов. Стабильный рост параллельного импорта, который, хоть и составляет пока десятую часть продаж авторитейла, позволяет удовлетворить спрос в ценовом сегменте выше среднего — на премиальные модели ушедших из России брендов. Стабильные кредитные ставки и разнообразные программы субсидирования от российских и китайских автопроизводителей позволяют нашим соотечественникам купить автомобиль.