Четверг, 8 июня, 2023
На главнуюНовости мира

Выдачи автокредитов в регионах Центральной России в январе-мае 2023 года выросли в 1,5 раза

Татьяна Проводина
Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») подвел итоги работы в регионах ЦФО (без учета Москвы и Московской области). За пять месяцев клиенты «Открытие Авто» оформили 3,5 тысячи автокредитов на сумму 3,7 млрд рублей, что в 1,5 раз больше по объему и количеству показателей за аналогичный период прошлого года.

Основной объем выданных кредитов приходится на Воронежскую и Рязанскую области (доля 18% и 11% в общем объеме соответственно). Наибольшая динамика спроса на кредиты зафиксирована Ярославской (в 3,2 раза), Владимирской (в 2,6 раза) и Курской областях (в 2,2 раза).

Средний срок автокредитов, выданных банком «Открытие» в регионах за год не изменился и составил 70 месяцев (почти 6 лет). Средняя сумма автокредита изменилась незначительно — на 4% до 1,1 млн рублей. Первоначальный взнос по автокредитам в сегменте автомобилей с пробегом немного вырос, а в сегменте новых авто, наоборот, снизился. Доля заемщиков, покупающих новый автомобиль в кредит с первоначальным взносом до 30%, выросла с 42% до 51%.

Почти две третьи выданных кредитов (63% по количеству и 57% по объему) пришлось на автомобили с пробегом. В этом сегменте спросом у жителей Центральной России пользуются Lada (с наиболее популярными моделями Granta, Vesta, Niva), Kia (Rio и Sportage), Hyundai (Solaris), Renault (Logan и Duster) и Volkswagen (Polo и Tiguan).

Среди новых автомобилей (37% по количеству и 43% по объему выданных кредитов) на первом месте с большим отрывом лидирует российская Lada (Granta и Niva), далее идут корейские Kia (Sportage) и Hyundai (Tucson), и китайские Haval (Jolion), Changan, Faw и Jac.

По данным экспертов «Открытие Авто», российский рынок автокредитования восстанавливается. В мае этой тенденции способствовали дальнейшая реализация отложенного спроса (как на новые авто, так и в сегменте авто с пробегом) и расширение модельного ряда официально присутствующих на рынке отечественных и китайских брендов. Стабильный рост параллельного импорта, который, хоть и составляет пока десятую часть продаж авторитейла, позволяет удовлетворить спрос в ценовом сегменте выше среднего — на премиальные модели ушедших из России брендов. Стабильные кредитные ставки и разнообразные программы субсидирования от российских и китайских автопроизводителей позволяют нашим соотечественникам купить автомобиль.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Врач рассказал, с чем связано частое мочеиспускание

В первую очередь необходимо проверить уровень сахара. Сахарный диабет вместе с повышенной жаждой часто вызывает повышенное мочеиспускание.

В Рязанской области могут открыть ещё один исправительный центр

Центр может появиться на базе крупного предприятия оборонно-промышленного комплекса России.

Минтранс определил новые правила запуска дронов над городами

Нововведения касаются упрощения регламентов для развития отрасли гражданских беспилотников.

В Рязанской области работает «Социальное такси»

Пока услугой можно воспользоваться в 6 муниципалитетах.

Труп мужчины три часа лежал под окнами дома в Подольске

Около 19 часов на месте происшествия находились работники скорой помощи, сотрудники полиции. В 21.30 тело лежало на газоне у подъезда.

Рязанец проведёт в колонии 17 лет за двойное убийство и поджог служебной квартиры

Лишившись права пользования жильём, злоумышленник поджёг квартиру и уехал. При пожаре погибли жильцы соседней квартиры.

Рязанцы вновь пожаловались на ночную вонь в городе

Соответствующий пост опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

Россиянам запретят выбрасывать одежду в общий мусорный бак

РЭО предлагает устанавливать специальные фандоматы в магазинах, продающих одежду и обувь.

8 июня по нескольким адресам в Рязани отключат холодную воду

Отключения связаны с ремонтом водопровода.

Двое подростков на мотоцикле попали в ДТП у Мясокомбината в Рязани

Сообщается, что мотоциклисты ехали по встречке на мотоцикле без номеров.

Подробности ночной массированной атаки ВСУ на Запорожье сообщили военкоры

После массированного артобстрела с использованием «хайммерсов», российскую линию обороны атаковали четыре колонны

В Рыбновском районе мужчина пытался повесить пса на турнике

Видео инцидента опубликовала группа «Типичное Рыбное».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации