Выбираю любовь!

«Петр и Феврония или Валентинов день- а что выберешь ты?» — под таким девизом прошла встреча 10 февраля в ЦГБ имени С.А.Есенина игумена Луки (Степанова) с ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж». На встречу были приглашены ребята из студенческого отряда «Теограм», который создал отец Лука на базе отделения теологии РГУ имени С.А.Есенина. В это сообщество входят не только студенты-теологи, но и представители разных вузов и колледжей города, они занимаются волонтерством и миссионерством.

В большой зал ЦГБ собралась молодежь от 16 до 22 лет, которой интересны праздники, связанные с романтическими и любовными историями. И ребята живо откликались на темы, предложенные отцом Лукой. Он напомнил им про шекспировскую Джульетту, рассказал историю про княгиню Ольгу и про Февронию Муромскую. И объединил эти женские образы желанием пойти под венец со своим возлюбленным, сохранив целомудрие до брака.

А процитировав Шекспира, 10 февраля уместно и вспомнили про одного из лучших переводчиков Шекспира — Бориса Пастернака, у которого день рождения. И отец Лука прочитал знаменитое стихотворение «Гамлет».

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На встрече выступали «теограмовцы», рассказывая о своем отношении к двум праздникам, заявленным в афише.

Закончилось тем, что многие студенты железнодорожного колледжа собрались в гости к отцу Луке в Пронск, в его Спасо-Преображенский монастырь для приобщения к таинствам церкви.

Открытие для читателей разных миров, связанных с поэзией и с лучшими образцами мировой художественной культуры – такую просветительскую задачу ставит для себя ЦГБ имени С.А.Есенина. Преподаватели и студенты колледжей и вузов Рязани благодарят сотрудников библиотеки за теплые и очень важные встречи.