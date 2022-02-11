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Пятница, 11 февраля, 2022

Выбираю любовь!

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Выбираю любовь!

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«Петр и Феврония или Валентинов день- а что выберешь ты?» — под таким девизом прошла встреча 10 февраля в ЦГБ имени С.А.Есенина игумена Луки (Степанова) с ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж». На встречу были приглашены ребята из студенческого отряда «Теограм», который создал отец Лука на базе отделения теологии РГУ имени С.А.Есенина. В это сообщество входят не только студенты-теологи, но и представители разных вузов и колледжей города, они занимаются волонтерством и миссионерством.

В большой зал ЦГБ собралась молодежь от 16 до 22 лет, которой интересны праздники, связанные с романтическими и любовными историями. И ребята живо откликались на темы, предложенные отцом Лукой. Он напомнил им про шекспировскую Джульетту, рассказал историю про княгиню Ольгу и про Февронию Муромскую. И объединил эти женские образы желанием пойти под венец со своим возлюбленным, сохранив целомудрие до брака.

А процитировав Шекспира, 10 февраля уместно и вспомнили про одного из лучших переводчиков Шекспира — Бориса Пастернака, у которого день рождения. И отец Лука прочитал знаменитое стихотворение «Гамлет».

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На встрече выступали «теограмовцы», рассказывая о своем отношении к двум праздникам, заявленным в афише.

Закончилось тем, что многие студенты железнодорожного колледжа собрались в гости к отцу Луке в Пронск, в его Спасо-Преображенский монастырь для приобщения к таинствам церкви.

Открытие для читателей разных миров, связанных с поэзией и с лучшими образцами мировой художественной культуры – такую просветительскую задачу ставит для себя ЦГБ имени С.А.Есенина. Преподаватели и студенты колледжей и вузов Рязани благодарят сотрудников библиотеки за теплые и очень важные встречи.

Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!
Выбираю любовь!

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