Вячеслав Гладков уволил главу управления капстроительства Белгородской области Александра Борзасекова

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И.о. губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков уволил начальника управления капитального строительства Александра Борзасекова. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

Гладков написал, что ранее он посетил некоторые объекты, которыми занимается управление. Там он выявил ряд недостатков, из-за чего считает работу Борзасекова «неудовлетворительной, а в некоторых случаях даже вредоносной».

— До конца сегодняшнего дня от Борзасекова Александра Николаевича жду соответствующее заявление. От администрации губернатора до конца недели — предложения по кандидату на должность, — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Глава региона также поручил контрольно-счетной палате и контрольному управлению администрации губернатора провести проверку. Все нарушения исправят вместе с правоохранительными органами.