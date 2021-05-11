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Вторник, 11 мая, 2021
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Вячеслав Гладков уволил главу управления капстроительства Белгородской области Александра Борзасекова

Елена Лобанова
Фото пресс-службы управления капстроительства Белгородской области
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И.о. губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков уволил начальника управления капитального строительства Александра Борзасекова. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. 

Гладков написал, что ранее он посетил некоторые объекты, которыми занимается управление. Там он выявил ряд недостатков, из-за чего считает работу Борзасекова «неудовлетворительной, а в некоторых случаях даже вредоносной». 

— До конца сегодняшнего дня от Борзасекова Александра Николаевича жду соответствующее заявление. От администрации губернатора до конца недели — предложения по кандидату на должность, — подчеркнул Вячеслав Гладков. 

Глава региона также поручил контрольно-счетной палате и контрольному управлению администрации губернатора провести проверку. Все нарушения исправят вместе с правоохранительными органами.

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