Вячеслав Гладков уволил главу управления капстроительства Белгородской области Александра Борзасекова

И.о. губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков уволил начальника управления капитального строительства Александра Борзасекова. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
Гладков написал, что ранее он посетил некоторые объекты, которыми занимается управление. Там он выявил ряд недостатков, из-за чего считает работу Борзасекова «неудовлетворительной, а в некоторых случаях даже вредоносной».
Глава региона также поручил контрольно-счетной палате и контрольному управлению администрации губернатора провести проверку. Все нарушения исправят вместе с правоохранительными органами.