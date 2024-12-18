«Вы вообще адекватны?»: в Госдуме обрушились на Набиуллину из-за ключевой ставки

Депутат Сергей Миронов резко раскритиковал главу Центробанка Эльвиру Набиуллину из-за ситуации с ключевой ставкой, видео с его речью опубликовал телеграм-канал Baza .

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» назвал регулярное повышение этого показателя вредительством. Его также возмутила аргументация Набиуллиной по этому вопросу.

«Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете?» — задался вопросом Миронов.

По его мнению, борьба с инфляцией не является аргументом для такой политики, которая «гробит экономику» и не способствует росту ВВП.

В пятницу состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. Эксперты ожидают, что она может вырасти с 21% до 23% или 25%.