Второй раунд переговоров России и Украины может пройти 2 марта

Датой начала второго раунда переговоров России и Украины может стать 2 марта. Об этом, со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.
Первый раунд завершился 28 февраля. После него участники отправились для консультаций со своим руководством.
Украинские издания со ссылкой на диписточник утверждают, что Россия на переговорах требовала:
закрепить на уровне парламента внеблоковый статус Украины и провести референдум
признать ДНР и ЛНР в рамках Донецкой и Луганской областей
провести денацификацию Украины.