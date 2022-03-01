Второй раунд переговоров России и Украины может пройти 2 марта

Датой начала второго раунда переговоров России и Украины может стать 2 марта. Об этом, со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

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Первый раунд завершился 28 февраля. После него участники отправились для консультаций со своим руководством.

Украинские издания со ссылкой на диписточник утверждают, что Россия на переговорах требовала:

закрепить на уровне парламента внеблоковый статус Украины и провести референдум

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признать ДНР и ЛНР в рамках Донецкой и Луганской областей

провести денацификацию Украины.