Второй этап рыбатлона пройдет 18 июня на зарыбленном месте под Рязанью

В субботу 18 июня на озере Синец (в 5 километрах от Рязани в пронском направлении) пройдет 2-й этап рыбатлона-2022. Регистрация участников идет на главной странице сайта rybatlon.ru. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей.

На озере Синец, зарыбленном карпом, карасем и другими рыбами, рыбатлоны проводятся постоянно, но обычно в июле или августе. В этом сезоне организаторы решили попробовать этот живописный водоем пораньше – в июне. Как всегда, участнику с поплавочной телескопической удочкой необходимо пробежать три круга примерно по километру и, дважды останавливаясь на рыбнище, поймать две любые рыбы. Вся наживка (червь и опарыш) предоставляется организаторами.

Призов от партнеров вновь ожидается очень много – минимум 20 первых финишировавших точно уйдут с подарком! Для девушек и детей до 12 лет будут отдельные награждения. Ну а на регистрации на месте 18 июня каждый участник получит по 0,5 л питьевой артезианской воды «Утренняя звезда».

Все вопросы по поводу предстоящих эксклюзивных соревнований можно прояснить в группе Рыбатлона «ВКонтакте».

Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском шоссе

Главный партнер – питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – магазин «ГАЛАМАРТ», Торговая Марка «AZOR FISHING», Торговая Марка «ЕРМАК», пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «ЦАРСКАЯ РЫБАЛКА, магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», компания «OS FISHING 62».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, портал «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».