ВТБ запустил сервис нетворкинга для предпринимателей

На портале для предпринимателей «Ближе к делу» появился сервис по формированию сети контактов для поиска партнеров и обмена профессиональным опытом. Сервис нетворкинга доступен бесплатно для зарегистрированных пользователей.

Для начала работы достаточно указать цель в разделе портала «Нетворкинг» и заполнить короткую анкету, после чего чат-бот в Telegram пришлет контакты для дальнейшей коммуникации. Владельцы бизнеса, самозанятые и эксперты в разных сферах деятельности могут указать в качестве цели полезные знакомства, участие в закупках, предложить свои услуги в качестве исполнителя или заявить о поиске специалиста, в том числе, для решения срочных задач.

«За прошлый год число зарегистрированных пользователей портала выросло в 2,5 раза, что говорит о росте интереса к образовательным материалам «Ближе к делу». Благодаря сервису нетворкинга новые и действующие пользователи не только получат доступ к полезной информации в виде статей, вебинаров и курсов, но и смогут расширить свою сеть контактов, обмениваться опытом, находить заказчиков и исполнителей для решения бизнес-задач», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ (ПАО).

На портале «Ближе к делу» предприниматели могут получить знания и навыки, необходимые для старта и развития бизнеса на любом этапе. Пользователям доступны бесплатные курсы и вебинары, статьи и новости на актуальные темы, истории успеха клиентов банка, лайфхаки, а также подборки и обзоры актуальных сервисов для бизнеса.