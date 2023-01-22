ВТБ запустил сервис нетворкинга для предпринимателей

На портале для предпринимателей «Ближе к делу» появился сервис по формированию сети контактов для поиска партнеров и обмена профессиональным опытом. Сервис нетворкинга доступен бесплатно для зарегистрированных пользователей.
Для начала работы достаточно указать цель в разделе портала «Нетворкинг» и заполнить короткую анкету, после чего чат-бот в Telegram пришлет контакты для дальнейшей коммуникации. Владельцы бизнеса, самозанятые и эксперты в разных сферах деятельности могут указать в качестве цели полезные знакомства, участие в закупках, предложить свои услуги в качестве исполнителя или заявить о поиске специалиста, в том числе, для решения срочных задач.
На портале «Ближе к делу» предприниматели могут получить знания и навыки, необходимые для старта и развития бизнеса на любом этапе. Пользователям доступны бесплатные курсы и вебинары, статьи и новости на актуальные темы, истории успеха клиентов банка, лайфхаки, а также подборки и обзоры актуальных сервисов для бизнеса.
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