ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании

ВТБ расширяет программу развития компетенций для организаций, участвующих в реализации инфраструктурных проектов. Второй запуск курса «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации» успешно завершили представители органов власти, институтов развития и бизнеса из Челябинской, Мурманской и Ленинградской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа Югра и Пермского края.

«ВТБ обладает уникальным опытом в сфере реализации крупных инфраструктурных проектов. Мы видим, что эта экспертиза востребована и со стороны органов власти, и со стороны представителей бизнеса во многих отраслях. Лучшие специалисты ВТБ в рамках курса, разработанного с учетом текущих потребностей рынка и экономических реалий, делятся со слушателями прикладными знаниями и помогают сформировать сквозную экспертизу по всем стадиям жизненного цикла инвестпроектов – от идеи до эксплуатации. Такой обмен лучшими практиками позволяет существенно повысить эффективность реализации значимых для страны инициатив – это подтверждается отзывами слушателей первого запуска программы. И мы готовы расширять программы по развитию финансовых компетенций наших партнеров», — сказала заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

Программа «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации» позволяет на базе анализа реализованных ВТБ кейсов сформировать системные знания о принципах проектного финансирования инфраструктуры, структурировании капиталоемких проектов и подходах банков к оценке проектов.

В рамках курса слушатели получили практические знания по реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства: изучили основы финансового моделирования и анализа эффективности инвестиционных проектов, получили опыт оценки рисков проектов и управления ими, рассмотрели примеры инфраструктурных проектов, реализованных группой ВТБ, поделились собственным опытом реализации ГЧП проектов в регионах в различных секторах инфраструктуры и многое другое.

Длительность курса – 4 месяца. Обучение проходит в очно-заочной форме. Завершается программа очным интенсивом (мероприятием) в Санкт-Петербурге – на базе ультрасовременного кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ), стратегического академического партнера ВТБ.

«Банк ВТБ – лидер в реализации инфраструктурных проектов и разработанная образовательная программа по проектному финансированию имеет большое прикладное значение для повышения уровня компетенций сотрудников органов исполнительной власти в регионах. Со своей стороны, мы готовы делиться нашим опытом успешного завершения социальных проектов на основе государственно-частного партнёрства», — отметил зампред правительства Ленобласти – председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

В рамках программы специалисты ВТБ Инфраструктурный Холдинг, одного из лидеров рынка инфраструктурного финансирования, делятся своим практическим опытом с коллегами. Команда Холдинга стояла у истоков формирования рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) в России и к сегодняшнему дню накопила уникальный опыт, реализовав первый в России проект в аэропортовой отрасли; крупнейший в мире проект ГЧП в сфере платных дорог; первый в России ГЧП-проект, профинансированный кредитами и облигациями и пр.

Запуск следующего набора программы намечен на март 2023 года.