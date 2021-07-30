Вспышка африканской чумы свиней стала поводом для отмены охоты в Костромской области

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В Костромской области объявлен карантин, причиной которого стал рост заболеваемости африканской чумой у свиней.

Местные жители удивлены строгим мерам, введённым из-за карантина.

— У людей коронавирус, а у свиней какая-то болезнь пошла . То куриный грипп, то свиной. Вот отчего, откуда берётся-то? Сколько лет скотину держи м — небывалое дело, — недоумевает местный житель Пётр Луданов.

Однако, у властей другое мнение. После объявления карантина последовал запрет на все виды охоты. Ограничения распространяются на Буйский, Сусанинский, Костромской и Галичский районы. Охота на кабана закрыта в радиусе 30 километров от неблагополучных населенных пунктов, — сообщает ГТРК «Кострома».