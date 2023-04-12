ВСП: каждый второй пациент с ослабленным иммунитетом перенес COVID-19

Каждый второй пациент с ослабленным иммунитетом перенес COVID-19 в 2022 году. Таковы выводы социологического исследования Всероссийского союза пациентов.

Участниками исследования стали граждане старше 18 лет, имеющие иммуновоспалительные, аутоиммунные, онкологические и онкогематологические заболевания, пациенты на диализе и после трансплантации органов. Цель исследования – анализ влияния коронавирусной инфекции на людей с ослабленным иммунитетом, которые являются группой риска тяжелого течения заболевания, и их восприятия мер профилактики COVID-19.

Исследование было подготовлено по заказу ВСП Центром гуманитарных технологий и исследований «Социальная Механика».

Презентация результатов исследования состоялась 11 апреля 2023 года на круглом столе «Место пассивной иммунизации моноклональными антителами в профилактике инфекционных заболеваний» в ходе III Экспертного форума по иммунопрофилактике. Организатор форума – Всероссийский союз пациентов.

«Пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями находятся в группе риска, они не защищены от коронавирусной инфекции, которая никуда не ушла. Имеют место быть случаи смертельных исходов, связанных с осложнениями после коронавируса», — рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.

Согласно результатам опроса, в 2022 году практически каждый второй пациент с ослабленным иммунитетом перенес COVID-19, при этом каждый третий заболевший опрошенный был госпитализирован. Чаще всего попадали в стационар пациенты, проходящие процедуру диализа или с трансплантированными органами: в данной категории пациентов доля госпитализаций с COVID-19 составила 55%.

Эти данные коррелируют и со статистикой медицинских учреждений. По словам заведующей обсервационным отделением ФГБУ «НМИЦ гематологии» Министерства здравоохранения РФ Ольги Алешиной, до 98% пациентов с заболеваниями крови имели проявления коронавирусной пневмонии и чаще нуждались в искусственной вентиляции легких, 22% из них нуждались в интенсивной терапии. Данная категория пациентов также демонстрировала более высокие показатели летальности. «У нас был создан регистр, который собирал информацию о пациентах с заболеваниями системы крови. Мы включили 666 пациентов в регистр, в основном это были онкогематологические пациенты. Среди этих пациентов ранняя летальность, а под ней мы подразумеваем летальность в течение первого месяца после инфицирования, составила 19%, к шести месяцам она достигала 28%, — рассказала Ольга Алешина.

Результаты социологического исследования также показали, что более половины респондентов не проходили иммунизацию от COVID-19. 23% среди всех опрошенных не прививаются из личных убеждений. Также пациенты отказывались от вакцинации по рекомендации лечащего врача и в связи с перенесенным COVID-19. Вакцинированы от COVID-19 были 49% участников опроса, еще 2,4% прошли процедуру пассивной иммунизации моноклональными антителами. Наибольшая доля вакцинированных – среди пациентов с иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями (47,5%), наименьшая – среди пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями (22,4%). Более половины опрошенных (56,5%) не знают о дополнительной опции профилактики COVID-19 – пассивной иммунизации моноклональными антителами.

Неоднозначное отношение к вакцинации среди категорий риска подтверждает и вице-президент российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова. «Мы спрашивали у пациентов с иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями, как они относятся к вопросу вакцинации. На выборке из 1115 человек мы увидели, что в 2021 году и в 2023 году около 40% пациентов категорически были против любой вакцинации», — отметила она.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что одной из мер защиты пациентов из группы риска может стать создание регистра уязвимых пациентов и система автоматизированных оповещений о необходимости повторной иммунизации. Это позволит обеспечить учет таких пациентов и контроль эффективности иммунизации.

«Терапевт не видит в информационных системах данные о том, что пациент прошел в ходе лечения иммунизацию. Эта информация доступна только в выписке на бумаге. При этом зачастую такие пациенты в специализированных центрах или федеральных центрах проходят подобное лечение. Такой информационный разрыв между первичным и специализированным звеном нас также беспокоит. ВСП будет выступать с инициативой о необходимости интеграции информации об иммунизации в медицинские информационные системы», — рассказал Юрий Жулёв.

С ним согласна Полина Пчельникова: «Безусловно нужно ведение регистров пациентов, прошедших пассивную иммунизацию моноклональными антителами, а также имеющих показания к такой иммунизации».

Отдельно стоит необходимость решения вопроса финансирования. По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, необходимообеспечить регулярное финансирование мероприятий по иммунопрофилактике пациентов со сниженным иммунитетом вплоть до использования средств резервного фонда Правительства. Определить место и значение иммунопрофилактики в системе ОМС, оперативно включить вакцины в ЖНВЛП и ускорить включение в систему КСГ.

Результаты исследования доступны на сайте ВСП.