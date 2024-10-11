Всё, перемирия не будет!» Алёна Блин против всех в новом выпуске реалити «Звёзды в джунглях»

В воскресенье, 13 октября в 18.30 на ТНТ выйдет новый выпуск реалити «Звёзды в джунглях» (16+). В лагере появится новый участник и сразу попадёт в войну «картелей».

Испытывать в себя в джунглях приедет премьер Большого театра Игорь Цвирко. Новенький будет вести себя осторожно и постарается не принимать скоропалительных решений относительно коалиций. Но ему намекнут, что те, кто держит нейтралитет, оказываются под ударом.

Две коалиции пытаются делать вид, что делятся своими планами, но на самом деле, каждая из них ведёт тайную игру. Её результаты на голосовании приведут в бешенство Алёну Блин.

«Мы пробовали играть в открытую, у нас не получилось. И теперь я оставляю за собой право делать любые ходы в этой игре», — выскажется Алёна Блин.

«Алёна злая! Всё, перемирия никогда не будет!» — подытожит ситуацию лидер «вражеской» коалиции Натан.

Первое наступление в этой битве сделает Алёна Блин, сократив общий банк на приличную сумму.