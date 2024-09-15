Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале опубликовал прогноз на неделю с 16 по 22 сентября. Эксперт отметил, неделя пройдёт под девизом «пусть свет разума освещает тебе дорогу».

Это будет неделя активной проработки идей, всесторонней проверки на прочность и необходимости самоконтроля. Аспекты сложные и напряжённые, но очень хороши для того, чтобы стресс-тестом определить слабые места своих текущих дел и ближайших начинаний. Успех ситуативен, а вот долгим историям – долгий ящик.

Центральное событие недели – это, конечно же, Лунное затмение. Состоится оно сразу после Полнолуния в среду и пик его придётся на период с 05:30 до 06:00 по Московскому времени.

— Универсальный лайфхак: запаситесь терпением, приведите мысли в порядок и приготовьтесь наблюдать за миром и событиями вокруг вас. Пиковое влияние затмения начинается за день до и продолжается два-три дня после, — предупреждает Глоба.

До выходных постарайтесь удержаться от трат. Аспекты Меркурия потянут от души потратиться, но не вгоняйте себя в ненужные расходы. Да и вообще вокруг затмения крупные покупки – такая себе идея.

Очень важно держать эмоции в узде. Если иной раз наши вспышки могут воспринять как «особенности характера», то в текущий период это совершенно определенно не пойдет на пользу. В худшем случае ещё и заложит долгосрочные негативные последствия.

Стихия неспокойна, а совокупность человеческой деятельности приведёт к неприятным техногенным последствиям. С пятницы и до конца недели время благоприятное для строительства, ремонтов, разработки проектов и раскрутки бизнес-идей.

В общественной сфере разрыв внешних союзов и взаимные упреки, подпитанные недоверием. Вопросы Родины, дома и мнение народа – во главе угла. Сторонние пересуды укрепляют внутренние узы. Нужно не просто опираться на своих, но и поддерживать их.

Для личности время спокойной оценки, созерцания мира и внешней рутинной простой работы. Но в то же время внутри себя творите, продумывайте и созидайте. Все, что сделано человеком, изначально было идеей. Что бы ни происходило вокруг, будьте маяком, на свет мыслей которого смогут ориентироваться близкие по духу люди.

В рабочей сфере рутина и отсутствие резких движений. Планомерный доход лучше, чем выстрелить и впоследствии потерять. Важные сделки отложите до выходных, как и кадровые перестановки. Вложения не рекомендуются.

На личном фронте поддерживайте друг друга в тихой гавани. Нет смысла поднимать бурю в стакане на ровном месте. Впрочем, если партнёр вдруг показал себя во всей красе, подумайте: возможно, ему пора в одиночное плавание.

16 сентября

Понедельник

Планы срываются, техника сбоит, да и люди как будто не совсем в адеквате. Отпустите то, что не получается, и плывите по течению. Эмоции бурлят вокруг, но вы сохраняйте спокойствие.



17 сентября

Вторник

Влияние затмения нарастает, призывая взрывные и неспокойные энергии. Трудности примите стоически и сделайте выводы. Как поется в известной песне: следи за собой и будь осторожен.



18 сентября

Среда

Утреннее затмение выявляет множественные проблемы, показывает огрехи и выставляет напоказ неточности. Провокации и неприятности со всех сторон остается только перетерпеть. И здесь же набор аварийных и взрывных аспектов.



19 сентября

Четверг

Кардинально меняет планы и направление деятельности. Заручитесь помощью единомышленников. Для тех, кто не сдается и держит нос по ветру, – внезапные успехи.



20 сентября

Пятница

Успех для тех, кто не упускает своего и готов бороться за лидерство. Параллельно споры с женщинами и из-за женщин. Не позволяйте втравить себя в авантюры.



21 сентября

Суббота

Удача сопутствует тем, кто не боится публичности и готов показать свои проекты. Не теряйте времени, если чувствуете шансы. Игнорируйте тех, кто пытается усадить на эмоциональные качели.

22 сентября

Воскресенье

Не вступайте в конфронтации и делайте своё дело. В приоритете – обучение и наращивание навыков. Заручитесь помощью близких и единомышленников.