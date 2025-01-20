Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления начинает работу с депутатским корпусом

Сегодня в национальном центре «Россия» впервые в рамках проекта «Муниципальный диалог», инициированного ВАРМСУ, состоялась конференция руководителей представительных органов административных центров субъектов РФ. В ней приняли участие заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв, сопредседатели ВАРМСУ Ирина Гусева, сенатор Андрей Шевченко, глава Мелитополя Галина Данильченко, также представители Совета Федерации, Государственной Думы, Минстроя, председатели городских Дум региональных центров.

На повестке – обмен опытом и выстраивание взаимодействия. Теперь не только муниципальные служащие, но и представительные органы административных центров субъектов РФ смогут совершенствовать систему управления на местах.

Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике:

«Наша задача – наладить работу так, чтобы органы местного самоуправления были встроены в единую систему публичной власти, а все вопросы жителей решались оперативно. Сегодняшняя первая встреча с депутатским корпусом поможет определить существующую проблематику».

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Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева:

«Муниципальное сообщество – это не только главы и муниципальные служащие. Это еще и депутатский корпус. Это лидеры общественного мнения, избранные напрямую гражданами. Это люди разных профессий, как правило, они не работают депутатами на освобожденной основе. И нам нужно тоже с ними научиться говорить, нам нужно научиться их слушать, потому что они представляют интересы наших жителей».

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько отметил важность обратной связи с мест, сделав акцент на решении о продлении реализации программы создания комфортной городской среды до 2030 года, поддержанном Президентом России с учетом активности жителей.

Как подчеркнул сенатор РФ, Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель ВАРМСУ, Андрей Шевченко, на федеральном уровне приняты важные меры для поддержки муниципалитетов и их представительных органов. Установлены дополнительные гарантии прав муниципалитетов при осуществлении государственных полномочий.

О важности совместной работы говорили и депутаты, участники специальной военной операции.

«Сегодня мы чувствуем поддержку от многих регионов как в сфере восстановления разрушенного хозяйства и инфраструктуры, так и в процессе интеграции в политическую систему России. Сегодняшняя конференция для меня — возможность встретиться с друзьями, которые постоянно оказывают помощь в работе нашего горсовета. В октябре 2024 года мы подписали соглашение о взаимодействии с коллегами из Ульяновска. Стараемся перенимать опыт. Особая благодарность ВАРМСУ, которая помогает нам в нашей работе», — говорит Сергей Цемкало , Председатель Совета депутатов города Луганска (ЛНР).

«Благодарю Президента за программу «Время героев». Это дало мне базовый набор знаний, которые помогают в депутатской работе», — подчеркнул

Евгений Чинцов, Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, ветеран СВО, трижды награждённый Орденами Мужества в 2008, 2015, 2023 годах, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В ходе пленарной сессии, круглых столов и мастер-классов обсудили вопросы подготовки кадров, донастройки нормативно-правовой базы и ряд других тем, важных для повышения качества жизни в муниципалитетах.



Отметим, что в 2024 году Президент России Владимир Путин законодательно закрепил за ВАРМСУ статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества, в том числе на междкнародном уровне. Состоявшаяся в Москве конференция депутатов значительно расширяет контур ассоциации.