Всемирный день психического здоровья. 10 октября в истории

Одной из главных задач Всемирного дня психического здоровья является сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.

ПРАЗДНИКИ

Всемирный день психического здоровья отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.

К этому Дню, отмечаемому ежегодно 10 октября, издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международном движении.

Одной из главных задач Всемирного дня психического здоровья является сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.

Надо также отметить, что мероприятия, посвященные Дню психического здоровья, каждый год посвящены определенной теме, среди которых были: «Дети и психическое здоровье», «Психическое здоровье и права человека», «Психическое здоровье и старение», «Взаимосвязь физического и психического расстройства», «Связь психического здоровья и самоубийства», «Сделаем психическое здоровье мировым приоритетом: увеличим количество служб посредством пропаганды гражданской ответственности и активной деятельности», «Нет здоровья без психического здоровья», «Депрессия: глобальный кризис», «Жизнь с шизофренией», «Психическое здоровье и достоинство человека», «Первая психологическая помощь», «Психическое здоровье на рабочем месте» и другие.

Всемирный день борьбы со смертной казнью. «Смертная казнь – это жестокая и бесчеловечная практика. Ей не место в XXI веке». Из послания генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Всемирный день борьбы со смертной казнью был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни, с целью сокращения количества смертных приговоров в мире, и с тех пор проводится ежегодно.

Всемирная коалиция по запрету смертной казни была создана в 2002 года в Риме. Сегодня в нее входят более 150 национальных и международных правозащитных организаций, в том числе «Международная амнистия», неправительственные организации, ассоциации адвокатов, профсоюзы, местные и региональные органы власти. Глобальная цель Коалиции – отмена смертных приговоров и казней во всех странах, где высшая мера наказания является законной.

На сегодняшний день в большинстве стран мира смертная казнь запрещена законодательно или не применяется на практике (то есть действует официальный мораторий или приговоры не приводятся в исполнение). Ряд стран, применяющих смертную казнь, приняли меры для сужения сферы её применения. Но в 65 государствах (по данным на 2016 год) эта высшая мера наказания продолжает применяться, в том числе и в США (в 32 штатах).

К этой дате традиционно приурочено проведение множества мероприятий в разных странах мира – от культурных и образовательных программ до дипломатических акций и протестных выступлений. Среди наиболее популярных – тематические выставки, концерты, флешмобы, пресс-конференции, общественные дебаты с участием экспертов, бывших заключенных, родственников жертв казненных, чтобы повысить осведомленность о сущности смертной казни.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

1577 год – в Московском Кремле создан Пушечный приказ. Пушечный (пушкарский) приказ, центральное военное учреждение второй половины 16–17 веков в России, был создан 10 октября 1577 года и объединил все существующие в крупных городах Пушечные избы и ранее созданный в Москве Пушечный двор.

Пушкарский приказ ведал изготовлением, распределением и учетом артиллерийских орудий и боеприпасов; ему были подчинены Пушечный двор, Гранатный двор и казенные пороховые мельницы; он осуществлял контроль состояния крепостных укреплений в большинстве городов России и наблюдал за состоянием засек.

Пушкарский приказ управлялся боярином (реже окольничим) и двумя дьяками; делился на городовой, засечный и денежный столы.

Деньги на расходы по его содержанию шли из Приказа Большой казны. В 1678-1682 годах он входил в состав Рейтарского приказа. В 1701 году на базе Пушкарского приказа был создан Артиллерийский приказ, а в 1709 году – артиллерийская канцелярия. Пушечный приказ стал исторической предтечей Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России.

1918 год – в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. 10 октября 1918 года был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (i десятеричное, фита и ять).

Реформа обсуждалась и готовилась задолго до её практического проведения. «Предварительное сообщение» Орфографической подкомиссии при Императорской Академии наук под председательством А.А. Шахматова вышло в 1904 году. В 1911 году особое совещание при Академии наук в общем виде одобрило работы предварительной комиссии и вынесло по этому поводу свою резолюцию: детально разработать основные части реформы; соответствующее постановление было опубликовано в 1912 году.

С этого времени появляются единичные издания, напечатанные по новой орфографии. Официально реформа была объявлена (11) 24 мая 1917 года в виде «Постановлений совещания по вопросу об упрощении русского правописания», а (17) 30 мая на основании указанных материалов Министерство народного просвещения Временного правительства предписало попечителям округов немедленно провести реформу русского правописания; ещё один циркуляр вышел (22 июня) 5 июля.

Впрочем, реформа тогда началась только в школе, что было подтверждено декретом советского Народного комиссариата просвещения от (23 декабря 1917) 5 января 1918 года.

Для прессы и делопроизводства обязательным стал только декрет Совета народных комиссаров от 10 октября 1918 года, опубликованный в «Известиях» 13 октября.

В соответствии с реформой из алфавита исключались буквы ять, фита, I («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И; исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант).

Был введен еще ряд изменений, касающихся правил написания приставок на з/с, а также некоторых окончаний. Реформа ничего не говорила о судьбе редкой и выходящей из практического употребления ещё до 1917 года буквы ижицы; на практике после реформы она также окончательно исчезла из алфавита.

1932 год – состоялось торжественное открытие Днепрогэс (Днепровская гидроэлектростанция). 10 октября 1932 года на Днепровской гидроэлектростанции состоялся торжественный митинг по поводу пуска первой очереди станции — пяти энергоблоков Днепровской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина (на Днепре, у города Запорожья, ниже днепровских порогов).

Этот день принято считать официальной датой ввода станции в эксплуатацию, хотя первую электроэнергию Днепрогэс выдал 1 мая 1932 года, когда в 6 часов 30 минут был пущен первый агрегат гидростанции.

Сегодня Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс) — это крупная гидроэлектростанция юга Украины, она обеспечивает электроэнергией Донецко-Криворожский промышленный район.

1964 год – открылись XVIII летние Олимпийские игры в Токио (Япония). XVIII летние Олимпийские игры проходили с 10 по 24 октября 1964 года в Токио (Япония). Олимпиаду впервые принимала азиатская страна. Возможность стать столицей Игр была у Токио еще в 1940 году, но тогда Олимпиаду из-за вторжения Японии в Китай перенесли в Хельсинки, а затем – из-за начала Второй мировой войны – и вовсе отменили. На право принимать Игры-1964 претендовали также Детройт (США), Вена (Австрия) и Брюссель (Бельгия).

К долгожданному спортивному празднику японцы готовились тщательно. Город серьезно реконструировали, построили новые автострады, путепроводы, мосты, отремонтировали старые стадионы, бассейны, залы, возвели недостающие спортивные сооружения. Главным олимпийским объектом стал Национальный стадион: после полной реконструкции он мог вместить 100 тысяч человек. Уникальным для своего времени оказался бассейн, возведенный специально к Играм: он имел девять 50-метровых дорожек, отдельную ванну с вышкой для прыжков и 25-метровое окно, через которое судьи наблюдали за происходящим под водой. После завершения программы по водным видам спорта на зеркало бассейна уложили твердое покрытие для выступления дзюдоистов.

На открытие Игр собралось 90 тысяч зрителей. Впервые была нарушена традиция зажжения Олимпийского огня: эту честь доверили не известному спортсмену, а 19-летнему японскому студенту Иосинори Сакаи, родившемуся 6 августа 1945 года близ Хиросимы – в день, когда американцы сбросили на этот город атомную бомбу. Сакаи с Олимпийским огнем стал символом возрождения жизни после войны.

Участие в Олимпиаде принял 5140 спортсмен (в том числе 683 женщины) из 93 стран. Дебютировали команды Монгольской Народной Республики, Доминиканской Республики и Непала. ЮАР не пригласили, обвинив ее правительство в разжигании расовой дискриминации.

Места в неофициальном командном зачете распределились так: США (36 золотых медалей, 90 всего), СССР (30 золотых медалей, 96 всего), Япония (16 золотых медалей, 29 всего). Хозяйка Олимпиады вошла в тройку лидеров впервые за всю историю Игр.

1970 год – в рамках Британского Содружества была провозглашена независимость Фиджи. 10 октября 1970 года в рамках Британского Содружества была провозглашена независимость Фиджи.

Это государство расположено на 330 островах (лишь треть из них обитаема) в юго-западной части Тихого океана.

Острова Фиджи были заселены примерно 3,5 тыс. лет назад мигрантами с центрального Вануату. Ко времени появления на Фиджи европейцев местное население находилось на стадии разложения первобытнообщинного строя.

На Фиджи в результате гибридизации индийских диалектов возник новый язык — «фиджийский хинди», распространённый среди мигрантов, однако официально данный язык до сих пор не признан, и вместо него в образовании и администрации используется хиндустани. В Фиджи живет около 850 тысяч человек.

1976 год – греческий бегун преодолел марафонскую дистанцию в возрасте 98 лет. Сегодня пожилые люди по своей активности не уступают молодым. Для многих достижение преклонного возраста сейчас означает лишь начало нового этапа жизни. Своеобразный рекорд установил грек Димитрион Иорданидис в забеге от местечка Марафон до Афин. По этому же пути его соотечественник 2,5 тысячелетия назад мчался сообщить афинянам о великой победе греков над персами.

10 октября 1976 года марафонскую дистанцию длиной в 42 км 195 м Иорданидис пробежал за 7 часов 33 минуты, и, хотя нынешние чемпионы одолевают ее за 2 часа, рекорд состоял в ином: возраст марафонца превышал 98 лет.

И это не предел: его собрат по увлечению британец Бастер Мартин пробежал марафонскую дистанцию, когда ему был 101 год!

Вот воистину замечательные примеры активной и здоровой старости. И пусть они станут воистину добрыми примерами для всех. Ведь здоровое долголетие — хороший и правильный ориентир в жизни, а здоровый пожилой человек — это замечательный пример для подражания и глубокого уважения.

В настоящее время во всем мире отмечается День пожилых людей – праздник, официально признанный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1990 года.

По материалам © Calend.ru