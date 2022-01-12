Всего 39% жителей Рязани умеют отпускать контроль — опрос

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 100 респондентов и выяснили, любят ли жители Рязани все контролировать.

53% опрошенных обожают контролировать все в своей жизни. Они планируют заранее любые мелочи и не любят, когда что-то идет не так. Им сложно отпустить контроль и плыть по течению. Это приносит успех в делах, но может негативно сказываться на психологическом состоянии.

39% респондентов, напротив, не любят контроль, не любят планы и графики. Они чувствуют себя лучше, когда все идет своим чередом, когда не нужно ни о чем беспокоиться заранее. Такие люди обычно менее ответственны в жизни, не берут на себя лишнего, поэтому повод для переживаний у них меньше.

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Оставшиеся участники опроса не решили, насколько сильно любят контроль, и не дали однозначного ответа.