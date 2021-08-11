21.4 C
Рязань
Среда, 11 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS

7info7
Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS
- Advertisement -

Компания «Ростелеком-ЦОД» завершила процедуру сертификации всех дата-центров сети на соответствие международному стандарту по защите информации и безопасности данных в индустрии платежных карт PCI DSS  версии 3.2.1.

В 2021 году московские дата-центры успешно прошли аудит соответствия международному стандарту и в очередной раз подтвердили высокий уровень безопасности. Завершающим этапом проверки стала сертификация региональных площадок в Санкт-Петербурге, Удомле, Екатеринбурге и Новосибирске. Таким образом компания обеспечила соответствие стандарту PCI DSS всех ЦОД общей емкостью 12 500 стоек. Благодаря этому заказчики, принимающие платежи с использованием банковских карт, могут размещать свои системы в дата-центрах «Ростелеком-ЦОД» с гарантией защиты платежных данных пользователей.

Размещение инфраструктуры в сертифицированных дата-центрах — необходимое условие для стабильной и надежной работы банков, ритейлеров и других организаций, обрабатывающих платежи. Сертификация всех площадок, включая региональные ЦОД, стала очередным шагом на пути к единому стандарту качества объектов нашей геораспределенной сети и официально гарантирует безопасность платежных данных для всех наших заказчиков в любом дата-центре “Ростелеком-ЦОД”, — отметил генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.

Стандарт PCI DSS версии 3.2.1 содержит подробные технические и организационные требования, выполнение которых гарантирует безопасную обработку данных о держателях платежных карт, а также их передачу и хранение в ИТ-системах различных организаций в рамках бизнес-процессов.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]