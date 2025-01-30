Сайт aif.ru опубликовал сводку о ситуации в зоне СВО на утро 30 января.

ВСУ продолжают перебрасывать подкрепления в Курскую область, в том числе в Сунжанский район. По данным общественного движения «Народный фронт», российская артиллерия и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) наносят удары по бронетехнике противника. Организация опубликовала видеозапись, демонстрирующую работу операторов FPV-дронов, оснащённых оптоволоконной системой управления, что повышает их точность.

В результате ударов были поражены два немецких танка Leopard. Один из них экипаж покинул после первого попадания, после чего беспилотник нанёс дополнительный удар по кормовой части, что привело к детонации боекомплекта. Второй танк, замаскированный в лесополосе, также был обнаружен и уничтожен.

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Кроме того, сообщается о поражении штабной британской машины FV105 Sultan и американского бронеавтомобиля MaxxPro. Также был нанесён удар по вражеской артиллерии: одно из орудий — американская гаубица M777 — было уничтожено после попадания снаряда в ствол.

Удар по командному пункту ВСУ

На южнодонецком направлении артиллерийские подразделения группировки «Восток» нанесли удары по командному пункту Вооружённых сил Украины (ВСУ) на расстоянии 10 километров. По данным Министерства обороны РФ, также был поражён склад боеприпасов.

Согласно сообщению ведомства, координаты целей были получены с помощью разведывательных беспилотников, а корректировка огня велась в реальном времени. Первые выстрелы использовались для пристрелки, после чего огонь открывали на поражение.

Ситуация под Купянском

Российские подразделения продолжают продвижение вдоль правого берега реки Оскол в Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские войска приблизились к окраинам Купянска с северного направления, что вынудило ВСУ перебрасывать подкрепления из других районов.

В настоящее время российские силы достигли населённого пункта Голубовка, расположенного примерно в трёх километрах от Купянска. Украинское командование предпринимает попытки удержать этот рубеж, поскольку его потеря может осложнить дальнейшую оборону города.

Работа артиллерии

Министерство обороны РФ представило видеозаписи боевой работы артиллерийских подразделений. В частности, было показано применение 152-мм пушки «Гиацинт-Б» группировки «Запад», с помощью которой были уничтожены американская гаубица M777, боевая машина пехоты Bradley и укреплённый пункт ВСУ.

Также продемонстрирована работа расчёта 152-мм самоходной артиллерийской установки «Мста-С» десантных подразделений из Новороссийска. По данным Минобороны РФ, артиллерийский удар был нанесён по украинским силам, которые пытались небольшими группами занять позиции в одном из приграничных посёлков Курской области. В результате удара были поражены укрепления противника.