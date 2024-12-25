ВС РФ нанесли удар по Харьковской области утром 25 декабря

Утром 25 декабря Вооружённые силы РФ нанесли удар по территории Харьковской области Украины. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Информацию о прилётах публикует и подпольщик Сергей Лебедев:

«Харьков, 07:02, три охрененно громких прилета. Давненько такого не было. Четвертый. Пятый, далековато», — говорится в сообщении его телеграм-канала.

И ещё один пост:

«Салтовка, пожар после прилета. Минимум два прилета район ХТЗ»

Салтовка — скорее в ПВД прилетело, хотя там и склады на выезде из города есть. А вот ХТЗ (Харьковский Танкостроительный), откровенно радует!».

Официальная информация от Минобороны РФ пока не поступала..