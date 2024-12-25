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Новости России и мира

ВС РФ нанесли удар по Харьковской области утром 25 декабря

Алексей Самохин

Утром 25 декабря Вооружённые силы РФ нанесли удар по территории Харьковской области Украины. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Информацию о прилётах публикует и подпольщик Сергей Лебедев:

«Харьков, 07:02, три охрененно громких прилета. Давненько такого не было. Четвертый. Пятый, далековато», — говорится в сообщении его телеграм-канала.

И ещё один пост:

«Салтовка, пожар после прилета. Минимум два прилета район ХТЗ»

Салтовка — скорее в ПВД прилетело, хотя там и склады на выезде из города есть. А вот ХТЗ (Харьковский Танкостроительный), откровенно радует!».

Официальная информация от Минобороны РФ пока не поступала..

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