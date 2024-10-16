Российские войска уничтожили крупный арсенал ВСУ ракетным ударом в Светлом

Ночью 16 октября российские военные нанесли ракетный удар по складу боеприпасов ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия «Благов» в населённом пункте Светлое. Подробности сообщил в своём телеграм-канале Colonelcassad Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

По информации источника, удар нанесён системой залпового огня «Торнадо-С» по ключевому логистическому объекту 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (в/ч А4010), отвечавший за обеспечение боевых действий на Часовярском направлении.

После попадания начался пожар, площадь которого составляет тысячу квадратных метров, сдетонировали боеприпасы.

На складе находились:

Боеприпасы для РСЗО и ствольной артиллерии (152 мм и 122 мм);

Инженерные боеприпасы и взрывчатые вещества, включая средства для подрывных работ;

Транспортно-заряжающие машины и инженерные транспортные средства.

— Учитывая характер возгорания и масштаб пожара, можно предположить, что уничтожение арсенала было полным, что серьёзно ударило по оперативным возможностям подразделения, — пишет автор поста.

По данным эксперта, уничтожение арсенала существенно ограничивает возможности подразделения ВСУ по поддержанию своих боевых позиций и проведения наступательных операций.