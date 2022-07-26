Врио губернатора Рязанской области подал документы для регистрации на выборы главы региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков представил документы для регистрации кандидатом на выборах главы региона, сообщила избирательная комиссия области.

Как сообщала комиссия, ранее о выдвижении в качестве кандидатов на пост главы Рязанской области уведомили шесть претендентов: Малков, выдвинутый «Единой Россией», Наталья Рубина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Григорий Парсентьев от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Андрей Ерёменко от «Родины», Денис Сидоров от КПРФ и Дмитрий Репников от ЛДПР. До вечера 27 июля они должны предоставить документы на регистрацию. Ранее это сделали Рубина и Парсентьев.

«Продолжается процедура представления документов для регистрации кандидатами в губернаторы Рязанской области. Сегодня в Избирательную комиссию Рязанской области пакет документов представил кандидат в губернаторы Рязанской области, выдвинутый Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии „Единая Россия“, — Павел Малков», — говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая принял отставку губернатора Рязанской области Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Врио губернатора был назначен Малков. Выборы главы региона состоятся 9–11 сентября.