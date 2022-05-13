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Врио губернатора Павел Малков встретился с руководителем Рязанской Облдумой Аркадием Фоминым

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Врио губернатора Павел Малков встретился с руководителем Рязанской Облдумой Аркадием Фоминым

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12 мая состоялась рабочая встреча врио губернатора Рязанской области Павла Малкова с председателем Рязанской областной Думы Аркадием Фоминым. Они обсудили основные направления работы депутатов парламента и их участие в социально значимых инициативах.

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Фомин проинформировал руководителя региона о созданных в период санкций экспертных советов. Они работаю по следующим направлениям: поддержка граждан, помощь бизнесу. На площадке регионального заксобрания обсуждаются наиболее проблемные вопросы. Например, обеспечение детей-сирот жильём и подготовка летней кампании отдыха в детских лагерях. Павел Малков отметил: ему важно знать мнение регионального экспертного сообщества по этим вопросам.

Ещё один вопрос, который обсудили на встрече, — проведение в Облдуме правительственных часов. На последнем из них обсуждались перспективы строительства, реконструкции и ремонта региональных дорог. По его итогам депутаты подготовят постановление.

Главное в этой работе, по мнению врио губернатора, правильно определить приоритеты, повысить эффективность и обеспечить строгий контроль за исполнением.

– В этой работе важность депутатского контроля сложно переоценить, – подчеркнул Малков.

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