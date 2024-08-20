Время потрачено не зря: на что у рязанцев ушло 1,6 млн минут?

Tele2 предлагает своим абонентам самостоятельно выбирать, как им распоряжаться необычной валютой – накопленными минутами тарифа. Например, обменять их на скидку на смартфоны, умные колонки, роутеры или ТВ-приставки. Оператор проанализировал, сколько минут ушло у рязанцев при покупке таких устройств в первом полугодии 2024 года.

По данным оператора, жители Рязанской области обменяли 330 000 минут на скидку на гаджеты и 1,3 млн – на скидку на смартфоны. Всего у абонентов 9 регионов вокруг Москвы за этот период ушло 4,7 млн минут на выгодное приобретение умных колонок и ТВ-приставок и 15,5 млн на покупку телефонов. При этом в первом случае один пользователь в среднем тратил 1800 минут, а на мобильные устройства – 2500.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Наша компания не только обеспечивает качественную сотовую связь, но и предлагает своим клиентам самые разные варианты для развлечений и улучшения стиля жизни. Одним из ярких примеров такого подхода стала услуга обмена минут, которая появилась у нас в 2021 году. Постоянно улучшая механику, мы добавляли больше возможностей для применения “новой валюты”. Например, это фильмы в онлайн-кинотеатре,безлимитный трафик на интернет-сервисы и приобретение полезных устройств».

По-другому использовать оставшийся пакет тарифа могут все абоненты Tele2 в сервисе «Обмен минут». Для этого достаточно перейти в соответствующий раздел в приложении оператора или личном кабинете и получить промокод. Затем применить его при покупке устройства на сайте или в салоне связи. Напомним, с подпиской MiXX обмен вдвое выгоднее – 1 минута равна 2 рублям. За все время развития сервиса жители 9 регионов, окружающих Москву, уже использовали 37,5 млн минут на скидки на умные девайсы и современные телефоны, из них 2,8 млн – рязанцы.

Для обмена доступны минуты из основного пакета, перенесенных остатков или приобретенные на «Маркете». Подробнее об услуге можно узнать в личном кабинете в разделе «Устройства» на сайте tele2.ru.

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