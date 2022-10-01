Время опасных взрывов, отравления всего живого и миграции: Тамара Глоба дала астропрогноз на октябрь 2022

Известный астролог Тамара Глоба поделилась своим прогнозом на октябрь 2022 года. По её словам, людей в этом месяце будут одолевать мысли о переезде. Кроме того, повышается угроза взрывов, которые могут отравить окружающее пространство.

Тамара Глоба отмечает: как правило, октябрь – это месяц спокойствия и благополучия. Но в этот раз всё будет иначе. По словам астролога, ожидаются очень серьёзные споры в общественной и политической жизни. Остро встанут вопросы семьи, обучения. Ещё острее – вопросы переезда.

С 1 по 12 октября возникнут серьёзные аварийные опасности, проблемы с техникой. В первой половине месяца присутствует серьёзная озабоченность возможными техногенными катастрофами, стихийными бедствиями. От взрывов и газов могут быть отравлены вода, воздух.

15-16 октября – время частичного солнечного затмения, тоже достаточно непростой период. Самое большое влияние астроявление окажет на вопросы семьи и военного дела.

Тамара Глоба добавила, что с конца октября и до конца 2022 года хлынет новая волна миграции. Здесь она возлагает надежды на дипломатов, которые должны урегулировать обстановку и снять напряжения в обществе.