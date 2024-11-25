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Врачи спасли 92-летнюю рязанку, которая не могла дышать

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Валерия Мединская

Врачи Рязанской областной клинической больницы спасли пожилую женщину, которая не могла дышать. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

92-летняя женщина пожаловалась на то, что не может дышать. Она теряла сознание. В тяжёлом состоянии с сатурацией 70% её доставили в ОКБ. В ходе комплексного обследования было установлено, что причин для ухудшения самочувствия несколько: анемия (снижение гемоглобина до 62 г/л) и обострение сердечной недостаточности (у пациентки отек легких).

Стабилизировала состояние пенсионерки бригада врачей, состоящая из терапевта, кардиолог и гериатра и гематолога:

— В терапевтическом отделении №1 мы смогли добиться значительной положительной динамики и пациентка без отёков, с нормальной сатурацией и гемоглобином 110г/л была возвращена к жизни. Этот клинический случай — всего лишь маленький пример нашей ежедневной работы, — говорится в сообщении.

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