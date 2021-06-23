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Среда, 23 июня, 2021
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Врачи Рязанской ОКБ провели четвёртую операцию по пересадке печени

7info
Врачи Рязанской ОКБ провели четвёртую операцию по пересадке печени
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Врачи Рязанской ОКБ провели четвёртую операцию по пересадке печени, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Четвёртая трансплантация печени стала самой сложной, из проведённых в ОКБ. Хирургическая бригада провела в операционной восемь часов.

Чтобы заменить больную печень, требуется хирургическое мастерство, владение современными технологиями. Хирургическая бригада ОКБ столкнулась с дополнительными трудностями: в артерии, которая питает печень, образовался тромб. Он перекрыл кровоток, поэтому кровь не поступала в пересаженный орган.

Пациентка Светлана узнала об этом, очнувшись от наркоза. При её диагнозе пересадка печени — единственный шанс сохранить жизнь. Состояние пациентки не вызывает опасений специалистов.

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