- Advertisement -

Врачи Рязанской ОКБ провели четвёртую операцию по пересадке печени, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Четвёртая трансплантация печени стала самой сложной, из проведённых в ОКБ. Хирургическая бригада провела в операционной восемь часов.

Чтобы заменить больную печень, требуется хирургическое мастерство, владение современными технологиями. Хирургическая бригада ОКБ столкнулась с дополнительными трудностями: в артерии, которая питает печень, образовался тромб. Он перекрыл кровоток, поэтому кровь не поступала в пересаженный орган.

Пациентка Светлана узнала об этом, очнувшись от наркоза. При её диагнозе пересадка печени — единственный шанс сохранить жизнь. Состояние пациентки не вызывает опасений специалистов.