Врачи рязанской ОКБ спасли пациента с гигантской аневризмой аорты

Врачи Областной клинической больницы спасли 67-летнего мужчину с аневризмой брюшной аорты и подвздошных артерий. Как сообщили в Минздраве региона, на спасение пациента была брошена целая бригада врачей.

Аневризма образуется в сосуде при истончении его стенки. Как итог – образовавшееся тонкое место заполняется кровью и может разорваться в любой момент. У поступившего в ОКБ мужчины выявили аневризму подвздошных артерий максимальным диаметром 10 см — в десять раз больше нормы. Это значительно повышает риск разрыва с летальным исходом.

Пациенту срочно требовалась вмешательство сосудистых хирургов. Прежде чем проводить операцию, медики полностью обследовали его. Удалось выявить ещё две жизнеугрожающие патологии: язвенная болезнь желудка в стадии обострения и опухоль печёночного изгиба толстой кишки.

— Каждое из диагностированных заболеваний требовало оперативного вмешательства, но оперировать по отдельности – означало большие риски для жизни мужчины, поэтому приняли решение симультанного, то есть, одновременного вмешательства. Усилиями сосудистых хирургов, колопроктологов, анестезиологов, операционных и анестезиологических медсестер пациент был прооперирован: выполнены резекция аневризмы аорты и подвздошных артерий, аорто-бедренное бифуркационное протезирование и удаление участка толстой кишки, — говорится в сообщении. Реклама

Сейчас мужчина проходит реабилитацию. За его состоянием наблюдают врачи.