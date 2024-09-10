Врачи Рязанской ОКБ «оживили труп»

В Рязани сотрудники Областной клинической больницы спасли мужчину, которого привёз сосед со словами: «у меня, наверное, труп в машине».

Рязанец приехал на дачу в конце рабочей недели, поздоровался с соседом и через некоторое время увидел его лежащим на земле. Времени на раздумья не было. Он буквально волоком затащил мужчину в салон своего автомобиля и помчался в больницу. Пока ехали из пригорода до больницы, мужчина подумал, что сосед умер.

В приёмном отделении в этот момент находились три девушки. Они каким-то образом смогли поместить грузного пациента на каталку и доставили в реанимацию

Мужчина уже не подавал признаков жизни. Рязанец находился в состоянии клинической смерти.

Сотрудники реанимационного отделения «завели» сердце человека, стабилизировали состояние.

Причиной резкого ухудшения самочувствия стал анафилактический шок.

Сейчас пациент уже переведён из реанимации в отделение.