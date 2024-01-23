Вторник, 23 января, 2024
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Врачи Рязанской ОДКБ спасли 11-летнего мальчика

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Изображение от prostooleh на Freepik
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Врачи Рязанской ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой спасли 11-летнего мальчика с генетическим заболеванием. У маленького пациента в два раза увеличилась селезенка, ее пришлось удалять лапароскопическим методом. Подробности рассказал минздрав региона.

Микросфероцитоз – заболевание, угрожающее жизни. Чтобы сохранить здоровье мальчика, врачи областной детской клинической больницы впервые провели спленэктомию – удаление селезенки с помощью лапароскопии. Раньше такие операции были доступны только в федеральных центрах.

Впервые в нашей больнице, в условиях нашего отделения появилась возможность удалить селезенку лапароскопическим методом. Никаких больших разрезов. Всего четыре прокола на передней брюшной стенке. И уже через день после операции ребенок встал на ноги,

– отметил заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ Олег Ларькин.
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