Врачи Рязанской ОДКБ спасли 11-летнего мальчика

Врачи Рязанской ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой спасли 11-летнего мальчика с генетическим заболеванием. У маленького пациента в два раза увеличилась селезенка, ее пришлось удалять лапароскопическим методом. Подробности рассказал минздрав региона.

Микросфероцитоз – заболевание, угрожающее жизни. Чтобы сохранить здоровье мальчика, врачи областной детской клинической больницы впервые провели спленэктомию – удаление селезенки с помощью лапароскопии. Раньше такие операции были доступны только в федеральных центрах.

Впервые в нашей больнице, в условиях нашего отделения появилась возможность удалить селезенку лапароскопическим методом. Никаких больших разрезов. Всего четыре прокола на передней брюшной стенке. И уже через день после операции ребенок встал на ноги, – отметил заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ Олег Ларькин.