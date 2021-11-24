Врачи рязанской БСМП спасли 83-летнюю пациентку с коронавирусом

Врачи Больницы скорой медицинской помощи в Рязани спасли 83-летнюю пациентку, поступившую в ковидный госпиталь в очень тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

КТ-3, сатурация — 76%. Эти показатели усугубляли сахарный диабет, диабетическая нефропатия (комплекс поражений артерий, артериол, клубочков и канальцев почек), хроническая почечная недостаточность, ожирение и проблемы с сердцем. Кроме того, из-за проблем с суставами пациентка не могла себя обслуживать.

Врачи опасались за пациентку с таким течением болезни, ведь в любой момент могли обостриться хронические заболевания. Поэтому каждый из 24 дней, что М.Т. провела в ковид-госпитале, стали настоящей борьбой всего медперсонала за ее выздоровление.

— Это был настоящий боец, у нее всегда было хорошее настроение, — рассказывает лечащий врач Елена Меркулова. — Мы очень переживали, вдруг не сможем ей помочь, ведь ковид коварен, а состояние пациентки долгое время было стабильно тяжелым. Помимо осложнений COVID-19 приходилось лечить и сопутствующие патологии. Наш персонал внимательно ухаживал за М.Т., а она, в свою очередь, несмотря ни на что, беспрекословно выполняла все наши просьбы и рекомендации. У нее болели суставы, были проблемы с позвоночником, но она мужественно выдерживала это и ни разу не сказала, что ей тяжело. Такой настрой очень помог нам вместе спасти жизнь 83-летней М.Т.

Спустя почти месяц упорной и самоотверженной работы стало понятно — победить коронавирус удалось. Специалисты БСМП смогли не только вылечить инфекцию, но и предотвратить обострения сопутствующих заболеваний.

После выписки пациентки из БСМП доктор Елена Меркулова еще долго поддерживала с ней связь и консультировала, а сама М.Т. и ее родственники были бесконечно благодарны врачам за спасение ее жизни.