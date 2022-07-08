Врачи Рязанского онкодиспансера удалили пациентке 20-килограммовую опухоль

Врачи Рязанского онкологического диспансера удалили 70-летней пациенте забрюшинную опухоль весом более 20 килограммов. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Женщин пришла к медикам с жалобами на боли в левой ноге, общую слабость. При обследовании врачи обнаружили забрюшинную опухоль. Консилиум принял решение делать операцию.

Хирурги удалили рязанке единым блоком забрюшинную опухоль с левой почкой. Удалось сохранить левый надпочечник. Опухоль массой более 20 килограммов удаляли 4 часа.

Сейчас пациентку готовят к выписке, состояние женщины удовлетворительное. Функции желудочно-кишечного тракта восстановлены.