Суббота, 30 сентября, 2023
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Врачи рязанского кардиодиспансера провели пять сложных операций по лечению аритмии

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Изображение от Freepik

29 сентября, во Всемирный день сердца, врачи кардиодиспансера провели две операции радиочастотной абляции.

Накануне, 28 сентября, таких операций было три, сообщает минздрав Рязанской области.

РЧА – минимально инвазивная высокотехнологичная процедура, которая позволяет при помощи небольших проколов лечить аритмию. Всего несколько месяцев назад пациентам пришлось бы ехать в федеральные клиники, но теперь метод освоили и врачи рязанского кардиодиспансера.

В среднем на операцию уходит около 40 минут. Как правило, пациенты быстро восстановится и через сутки могут пойти домой.

С рязанскими врачами сотрудничает заведующий кардиохирургическим отделением НМИЦ им. Вишневского Григорий Громыко:

Мы отлично взаимодействуем с Рязанским кардиодиспансером. Люди здесь настроены на работу, на активное внедрение самых современных методов лечения.  Это очень ценно.

Главный врач кардиодиспансера Александр Данилов подчеркнул, что количество таких операций планируется увеличивать. Он отметил, что процедура проводится бесплатно, по полису ОМС. Сейчас ей пользуются люди из разных районов Рязанской области, но в дальнейшем она будет доступна и для пациентов других регионов.

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