Врачи развеяли миф о пользе сметаны при ожогах.

Солнечные ожоги нельзя вылечить сметаной. Из-за высокой жирности и грибков применение сметаны может спровоцировать воспаление. Об этом сообщила врач-физиотерапевт Татьяна Пономарёва, – передаёт Федеральное агентство новостей со ссылкой на Роскачество.

Специалист уточнила, что сметаной невозможно ни снять боль, ни обеззаразить кожу при ожогах. Миф распространён, поскольку холодный продукт приятно охлаждает разгорячённую кожу.

Татьяна Пономарёва: «При ожоге на поверхности тела образуются микротравмы, а в сметане присутствуют грибки, которые могут провоцировать воспаление и препятствуют быстрому заживлению»

Быстро вылечить ожоги от солнца поможет декспантенол. Об этом сообщила косметолог Зайнаб Мирзоева. Эксперт отметила, что пытаться избавиться от шелушения кожи скрабами и жёсткими мочалками не стоит.