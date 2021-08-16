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Понедельник, 16 августа, 2021
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Врачи рассказали, как сохранить зрение при частом использовании гаджетов

Елена Лобанова
Врачи рассказали, как сохранить зрение при частом использовании гаджетов
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Врачи порекомендовали людям, которые часто пользуются гаджетами, делать перерывы и использовать антибликовый экран для сохранения зрения. Об этом сообщает РИА «Новости»

Специалисты отметили, что долгая работа за компьютером может не просто испортить зрение, но и привести к зрительному синдрому. 

— Из-за этого будет сложнее перефокусировать взгляд, начнут ощущаться сухость и сильное напряжение глаз, появятся «тяжелые веки» и частое моргание, боль в голове, — рассказали эксперты.

Врачи рекомендуют отдыхать от экрана каждые 15-20 минут. Чтобы расслабить глаза рекомендуется на 20 секунд посмотреть вдаль на расстояние свыше 5-7 метров. Против пересыхания роговицы необходимо использовать увлажняющие капли. 

Специалисты также посоветовали разместить экран на 15-20 градусов ниже уровня глаз, а сидеть за монитором нужно на расстоянии 60 — 70 сантиметров. Не стоит работать за экраном в темноте. 

Поддержать зрение можно и с помощью специальной диеты. Так, для глаз полезны черника, морковь, смородина, шпинат, петрушка и тыква.

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