Врач перечислил заболевания, на которые может указывать изжога

Возникающая у человека изжога может указывать на развитие ряда заболеваний. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Возникает изжога из-за попадания содержимого желудка в пищевод. Иногда это происходит из-за переедания, резких движений, большой физической нагрузки. Но в некоторых случаях она сигнализирует о непереносимости некоторых продуктов или об аллергической реакции.

Бережная посоветовала людям, которые страдают эти недугом, проанализировать ежедневный рацион. Если изжога возникает регулярно, стоит обратиться к специалисту.

Многократно появляющаяся изжога может свидетельствовать о поражении желудка, дванадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Также иногда она указывает на развитие панкреатита.

Спецалист добавила, что самостоятельный прием лекарств от изжоги допустим только при ее однократном возникновении.