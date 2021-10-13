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Среда, 13 октября, 2021
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Врач перечислил заболевания, на которые может указывать изжога

7info7
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

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Возникающая у человека изжога может указывать на развитие ряда заболеваний. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Возникает изжога из-за попадания содержимого желудка в пищевод. Иногда это происходит из-за переедания, резких движений, большой физической нагрузки.  Но в некоторых случаях она сигнализирует о непереносимости некоторых продуктов или об аллергической реакции.

Бережная посоветовала людям, которые страдают эти недугом, проанализировать ежедневный рацион. Если изжога возникает регулярно, стоит обратиться к специалисту.

Многократно появляющаяся изжога может свидетельствовать о поражении желудка, дванадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Также иногда она указывает на развитие панкреатита.

Спецалист добавила, что самостоятельный прием лекарств от изжоги допустим только при ее однократном возникновении.

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