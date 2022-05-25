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Среда, 25 мая, 2022

Врача-онколога, обвиняемого в изнасиловании школьницы, выпустили на свободу в Екатеринбурге

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Александр Ильин
Александр Ильин

Врача-онколога, обвиняемого в изнасиловании школьницы, выпустили на свободу в Екатеринбурге

Врача-онколога Ивана Собачева, обвиняемого в изнасиловании 15-летней школьницы, отпустили из СИЗО. Решение принял Чкаловский районный суд, сообщает E1.RU.

Отмечается, что меру пресечения заменили на запрет определенных действий.

Заявление об изнасиловании девочка написала в марте 2022 года. Школьница познакомилась с врачом через мессенджер, вскоре они договорились о встрече на квартире обвиняемого.

Там подросток употребляла алкоголь и, по некоторой информации, наркотики. После врач вступил в интимную связь с гостьей. Когда девочка вернулась домой, то написала заявление в полицию. Сам Собачев утверждает, что родственники потерпевшей вымогали с него деньги. В настоящий момент проверяются все версии.

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