Врач заявил об опасности приготовления шашлыка на углях

Главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков заявил РИА Новости, употребление шашлыка, приготовленного на углях, несёт в себе опасность для здоровья.

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Канцерогены, образующиеся при возникновении дыма и сгорании жира при готовке мяса на углях, могут провоцировать развитие опухолей. Медик отметил, что во время приготовлении мяса на огне лучше использовать дрова, а разжигать огонь без использования специальных средств, содержащих бензин.

Ещё одна опасность заключается в самом мясе. Важно соблюдать правильную прожарку. Зажаривать мясо до тёмной корочки не рекомендуется – в ней образуются токсичные углеводы. А в непрожаренном мясе могут содержаться паразиты и паразитарные инвазии.

Сергей Хомяков также заявил: несмотря на то что самые любимые для приготовления шашлыка виды мяса – это баранина и свинина, лучше сделать выбор в пользу птицы и рыбы. Они лучше усваиваются организмом и содержат меньше жировых прослоек.

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Ранее эксперты посчитали, что «индекс шашлыка» в России вырос почти на 600 рублей.