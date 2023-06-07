Среда, 7 июня, 2023
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Врач Вера Евстигнеева рассказала о состоянии здоровья детей России

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

В некоторых городах России, по данным профилактических осмотров, более трети детей здоровы. Но для всей страны на такие цифры мы не можем уповать. Конечно, заболевания, как туберкулёз, ВИЧ, корь, алкоголизм, наркомания и токсикомания значительно сократились во всей стране. Значительно снизилась смертность от большинства основных причин у детей всех возрастных групп, особенно на первом году жизни.

Состояние здоровья ребенка — важный фактор, определяющий его способность успешно адаптироваться к окружающей среде, успешно справляться с условиями жизни и воспитанием в семье и в образовательных учреждениях.

Для этого сразу после рождения, в первые месяцы жизни, главным в профилактике заболеваний являются прививки. Специалисты считают их обязательными. Есть, конечно, индивидуальные реакции детского организма на прививки, которые могут привести к аллергическим реакциям. Поэтому перед прививкой врач осматривает ребенка и изучает медицинскую карту, выясняет все противопоказания.

Благодаря прививкам в нашей стране избавились, например, от полиомиелита — вирусного заболевания нервной системы, конкретно спинного мозга. Очень опасен коклюш, осложнением которого является воспаление легких, приводящее к смертельному исходу, особенно маленьких детей. Предупредить коклюш можно с помощью вакцинации ребенка в первые месяцы.

На состояние здоровья ребенка также влияют неблагоприятные социальные условия. Они повышают заболеваемость и влияют на обучение, снижая эффективность образовательного процесса.

Чем раньше родители осознают важность здорового образа жизни для своего чада, создав все условия, тем выше вероятность, что его здоровье сохранится на долгие годы. Причем образ жизни самих родителей, их отношение к своему здоровью является примером для ребенка. Ежедневные прогулки с подвижными играми, желательно для всей семьи. Здоровое питание с полным исключением быстрой и «мусорной» еды и ограничением сладостей. Соблюдение режима дня, учитывая процесс обучения и отдыха. Постепенное закаливание согласно его возможностям. Прохождение диспансеризации в соответствии с возрастом.

Для того чтобы заботиться о здоровье ребенка, родители должны готовиться к рождению, получать знания. Сегодня литературы на темы развития и ухода за ребенком, больше чем достаточно. Имеются также полезные советы по профилактики различных заболеваний. Но здесь главное — не навредить. Родители и только родители несут ответственность за здоровье своих детей!

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна

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