Врач Устинова: снижение углеводов в рационе делает человека умнее и креативнее

Снижение количества углеводов в рационе помогает не только сбросить лишний вес, но и улучшить общую работоспособность, а также развить творческое мышление. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Елена Устинова.

Основная причина набора веса, по словам специалиста, — избыток углеводов. Когда их количество уменьшается, организм начинает быстрее сжигать жировые запасы. В результате:

уходит лишний вес;

спадают отёки, в том числе вечерние отёки ног;

улучшается цвет кожи;

становятся менее заметными проявления целлюлита.

Устинова подчеркнула, что избыток углеводов может не только негативно сказаться на фигуре, но и замедлить умственную активность.

«Когда углеводов слишком много, организм работает менее эффективно. Ограничение способствует улучшению работы мышц и стимулирует креативное мышление», — отметила врач.

Простые и сложные углеводы: в чём разница?

Диетолог напомнила, что углеводы делятся на простые и сложные.

Простые углеводы (глюкоза, сахароза, фруктоза) содержатся в сладких продуктах — сахаре, кондитерских изделиях, ягодах и фруктах.

Сложные углеводы (крахмал, пищевые волокна) встречаются в крупах, макаронах, хлебе и подобных продуктах.

Хотя сложные углеводы считаются более полезными, их избыток тоже может стать причиной набора веса, так как всё, кроме клетчатки, в конечном итоге превращается в глюкозу. Если организм не успевает использовать эту глюкозу как источник энергии, она откладывается в виде жира.

Елена Устинова отметила, что современное общество сталкивается с эпидемией ожирения, связанной с избыточным потреблением углеводов, особенно сахара. Это приводит к множеству серьёзных заболеваний, включая диабет и даже рак. Исключение сахара и сладких напитков из рациона — первый шаг к улучшению здоровья.

Но недостаточно просто отказаться от сахара и кондитерских изделий. Если одновременно злоупотреблять сложными углеводами, например, крупами, желаемого снижения веса не будет.

Чтобы привести организм в порядок, важно сбалансировать количество углеводов в рационе. Умеренность в употреблении и осознанный подход к выбору продуктов — это ключ к похудению и улучшению самочувствия.