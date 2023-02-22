Врач-терапевт Людмила Лапа сравнила в интервью Woman.ru случаи Романа Костомарова и Юрии Началовой.

Олимпийский чемпион попал в больницу с простудой, которая переросла в пневмонию и тромбоз. Проблемы с кровеносной системой привели к началу некроза на руках и ногах, вскоре начался сепсис.

Медик подчеркнула, что ход болезни спортсмена и певицы, у который развился отек головного мозга, нельзя сопоставить, так как каждый случай индивидуален.

«Ситуация и там и тут была критичная. Не хочется говорить вслух, надо надеяться на чудо. С ней, к сожалению, чуда не произошло, но хочется верить, что оно случится с Романом», — пояснила Лапа.

По ее словам, теперь все зависит только от крепости здоровья Романа, но он уже давно истощен болезнью.