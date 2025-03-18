Употребление водки и виски в небольших дозах оказывает примерно одинаковое негативное воздействие, но в больших количествах виски более пагубно сказывается на здоровье человека. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, зимой 2025 года продажи водки сократились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в то время как спрос на ликёро-водочные изделия вырос на 14,8%. Врач Шмелева отмечает, что на здоровье влияет не столько сам вид алкоголя, сколько его количество и частота употребления.

Последствия употребления водки и виски

Похмелье: Самое тяжёлое похмелье наступает от виски.

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Риск зависимости: Водка быстрее приводит к алкоголизму и сильнее повреждает психику и нервную систему.

Хотя водка и виски схожи по крепости и калорийности, скорость опьянения выше у водки. Виски содержит соединения, частично блокирующие действие этанола.

Вред водки:

🔹 Сильнее поражает печень даже в малых дозах.

🔹 Разрушает центральную нервную систему.

🔹 Замедляет реакции, снижает когнитивные функции и концентрацию внимания.

🔹 Отрицательно влияет на ЖКТ, провоцирует язву желудка.

🔹 Может привести к циррозу печени, импотенции и другим осложнениям.

Вред виски:

🔹 Поражает печень и почки.

🔹 Негативно сказывается на зрении.

🔹 При регулярном употреблении ухудшает речь, двигательные навыки и когнитивные функции.

Неочевидная опасность виски

По словам врача, дополнительный риск виски связан с тем, что его часто употребляют в коктейлях, добавляя газированные напитки с высоким содержанием глюкозы. Это увеличивает нагрузку на организм.

Единственное положительное свойство – в небольших количествах виски может быть полезен при варикозном расширении вен.