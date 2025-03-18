Употребление водки и виски в небольших дозах оказывает примерно одинаковое негативное воздействие, но в больших количествах виски более пагубно сказывается на здоровье человека. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.
Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, зимой 2025 года продажи водки сократились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в то время как спрос на ликёро-водочные изделия вырос на 14,8%. Врач Шмелева отмечает, что на здоровье влияет не столько сам вид алкоголя, сколько его количество и частота употребления.
Последствия употребления водки и виски
Похмелье: Самое тяжёлое похмелье наступает от виски.
Риск зависимости: Водка быстрее приводит к алкоголизму и сильнее повреждает психику и нервную систему.
Хотя водка и виски схожи по крепости и калорийности, скорость опьянения выше у водки. Виски содержит соединения, частично блокирующие действие этанола.
Вред водки:
🔹 Сильнее поражает печень даже в малых дозах.
🔹 Разрушает центральную нервную систему.
🔹 Замедляет реакции, снижает когнитивные функции и концентрацию внимания.
🔹 Отрицательно влияет на ЖКТ, провоцирует язву желудка.
🔹 Может привести к циррозу печени, импотенции и другим осложнениям.
Вред виски:
🔹 Поражает печень и почки.
🔹 Негативно сказывается на зрении.
🔹 При регулярном употреблении ухудшает речь, двигательные навыки и когнитивные функции.
Неочевидная опасность виски
По словам врача, дополнительный риск виски связан с тем, что его часто употребляют в коктейлях, добавляя газированные напитки с высоким содержанием глюкозы. Это увеличивает нагрузку на организм.
Единственное положительное свойство – в небольших количествах виски может быть полезен при варикозном расширении вен.