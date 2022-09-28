Врач развеял мифы о популярных способах снять похмелье

Кардиолог рассказал, чем опасны популярные способы снять похмелье. В интервью Мосленте врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов предупредил, что лучше отказаться от кофе, алкоголя, мясного бульона и похода в баню.

Рустем Османов: «Прежде всего в состоянии похмелья нельзя употреблять алкоголь. Повторное употребление спиртных напитков может привести к воспалению поджелудочной железы и печени. Следует отложить занятия спортом и отказаться от жирной и жареной пищи»

Иногда от похмельного синдрома рекомендуют употреблять мясной бульон. По словам врача, лучше этого не делать. Баню лучше заменить на контрастный душ, который поможет снять симптомы, однако не повлияет на сердце.

Кофе при похмелье тоже лучше не употреблять, – считает эксперт. Лучше заменить его на воду, какао или травяной чай. Вообще для ускорения процесса выведения из организма алкоголя нужно пить как можно больше обычной воды, – отметил специалист.