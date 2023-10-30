Понедельник, 30 октября, 2023
На главнуюНовости РязаниМедицина

Врач рассказала об одном из наиболее эффективных подходов в психотерапии

7info
Image by pressfoto on Freepik

Специалист рязанского Центр общественного здоровья Александра Серёгина рассказала о когнитивно-поведенческой терапии.

Когнитивно-поведенческая терапия является одним из наиболее эффективных подходов в психотерапии, который активно применяется во многих странах, включая Россию. Она основывается на предположении о взаимосвязи между мыслями, эмоциями и поведением, и стремится помочь людям изменить негативные и деструктивные мысли и поведенческие реакции.

Основной принцип когнитивно-поведенческой терапии заключается в том, что не сами события вызывают эмоции и проблемы, а наши интерпретации и оценки этих событий. Например, два человека могут столкнуться со схожей ситуацией, но каждый из них может интерпретировать ее по-разному и реагировать по-разному. Когнитивно-поведенческая терапия помогает людям идентифицировать и изменить негативные и искаженные мысли, которые могут приводить к депрессии, тревожности и другим психическим проблемам.

Одним из ключевых методов когнитивно-поведенческой терапии является когнитивная реструктуризация. Этот метод помогает людям осознать свои отрицательные мысли и заменить их более адаптивными и реалистичными мыслями. Например, человек, страдающий от социальной фобии, может испытывать чувство страха и негативные мысли о себе в социальных ситуациях. Через когнитивную реструктуризацию, он может выявить и изменить эти негативные мысли, заменив их более позитивными и реалистичными убеждениями, что поможет ему чувствовать себя более уверенно и комфортно в обществе.

Когнитивно-поведенческая терапия также включает в себя поведенческие техники, такие как постановка целей, разработка планов действий и систематическая десенсибилизация. Эти методы помогают людям изменить свое поведение и преодолеть многие проблемы.

Когнитивно-поведенческая терапия может быть эффективной при лечении различных психических расстройств, включая депрессию, тревожность, панические атаки, посттравматическое стрессовое расстройство и другие. Она также может быть полезной для решения межличностных проблем, улучшения самооценки и достижения личностного роста.

В заключение хочу сказать, когнитивно-поведенческая терапия является эффективным психотерапевтическим подходом, который помогает людям изменить негативные мысли и поведенческие реакции. Она предлагает индивидуализированный и систематический подход к лечению различных психических проблем. Если вы сталкиваетесь с психическими трудностями, обратитесь к квалифицированному специалисту, чтобы получить помощь и поддержку.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах