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Воскресенье, 17 октября, 2021
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Врач рассказала о вреде и опасности креветок

Александр Ильин

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, какие опасности таят в себе креветки. 

Так, в этих морепродуктах часто можно встретить соли тяжелых металлов, которые негативно влияют на ЖКТ человека и приводят к тяжёлому отравлению.

Креветки могут испортиться и во время транспортировки. Врач отметила, что их обычно везут издалека, в процессе доставки постоянно замораживают и размораживают, что плохо сказывается на качестве продукта. 

Тем не менее, в креветках много и полезных веществ. Например, антиоксиданты и белок. Но чтобы употребление морепродуктов не привело к печальным последствиях, доктор рекомендует не есть креветки чаще одного раза в неделю. 

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