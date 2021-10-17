Врач рассказала о вреде и опасности креветок

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, какие опасности таят в себе креветки.

Так, в этих морепродуктах часто можно встретить соли тяжелых металлов, которые негативно влияют на ЖКТ человека и приводят к тяжёлому отравлению.

Креветки могут испортиться и во время транспортировки. Врач отметила, что их обычно везут издалека, в процессе доставки постоянно замораживают и размораживают, что плохо сказывается на качестве продукта.

Тем не менее, в креветках много и полезных веществ. Например, антиоксиданты и белок. Но чтобы употребление морепродуктов не привело к печальным последствиях, доктор рекомендует не есть креветки чаще одного раза в неделю.