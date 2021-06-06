Врач рассказала, можно ли мазать сгоревшую кожу кефиром или сметаной

Главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова рассказала, можно ли обгоревшую на солнце кожу мазать кефиром или сметаной. Ее слова передает РИА «Новости».
Специалист категорически не советует пользоваться этими народными методами. Дело в том, что молочные продукты имеют в составе лактобактерии и другие бактерии. В кефире есть специальный грибок, который может вызвать бактериальную инфекцию кожу.
При лечении солнечных ожог нельзя использовать и спиртосодержащие лосьоны. Они дополнительно сушат кожу, что наносит ей дополнительные травмы. Обгоревшую кожу не стоит мыть мылом и перегружать жирными кремами.
Помимо этого, если солнечный ожог вызывает сильную боль и жар, то стоит незамедлительно обратиться к дерматологу.