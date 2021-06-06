Врач рассказала, можно ли мазать сгоревшую кожу кефиром или сметаной

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Главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова рассказала, можно ли обгоревшую на солнце кожу мазать кефиром или сметаной. Ее слова передает РИА «Новости».

Специалист категорически не советует пользоваться этими народными методами. Дело в том, что молочные продукты имеют в составе лактобактерии и другие бактерии. В кефире есть специальный грибок, который может вызвать бактериальную инфекцию кожу.

— Сметана содержит высокий процент жира. При нанесении жира на ожог происходит его усугубление, то есть усиление ожога, — отметила Жукова.

При лечении солнечных ожог нельзя использовать и спиртосодержащие лосьоны. Они дополнительно сушат кожу, что наносит ей дополнительные травмы. Обгоревшую кожу не стоит мыть мылом и перегружать жирными кремами.

— При лечении солнечного ожога основным принципом является охлаждение. Однако вместо льда надо использовать прохладные примочки. Например, слабый черный чай, настой ромашки, шалфея. Охлажденную кожу обязательно надо увлажнить, иначе сразу после охлаждения кожа пересохнет и воспалится еще больше. Средства после загара или медицинские аэрозоли против солнечных ожогов отлично справятся с этой задачей, — рассказала врач.

Помимо этого, если солнечный ожог вызывает сильную боль и жар, то стоит незамедлительно обратиться к дерматологу.