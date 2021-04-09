Врач рассказала, как есть и не толстеть

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, как правильно есть и не толстеть. Ее слова приводит РИА «Новости».
Так, на появление лишних килограммов влияет не только качество и количество продуктов, но и обстановка, в какой проходит прием пищи.
Только в этом случае можно понять всю прелесть еды, получить вкусовые ощущения и насладиться ее качеством. Так человек ест медленнее и съедает ровно столько, сколько нужно.
Диетолог посоветовала не есть стоя или на бегу. В этом случае люди не пережевывают пищу и глотают большие куски. Это, в свою очередь, вызывает рост нагрузки на желудочно-кишечный тракт. К тому же перекусы на ходу часто приводят к перееданию.