3.9 C
Рязань
Пятница, 9 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Врач рассказала, как есть и не толстеть

Елена Лобанова

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, как правильно есть и не толстеть. Ее слова приводит РИА «Новости». 

Так, на появление лишних килограммов влияет не только качество и количество продуктов, но и обстановка, в какой проходит прием пищи. 

— Быстрее толстеют люди, которые во время еды отвлекаются на внешние раздражители. Поэтому нужно принимать пищу в расслабленном состоянии, не смотреть при этом телевизор и не отвлекаться на что-либо, — рассказала Бережная. 

Только в этом случае можно понять всю прелесть еды, получить вкусовые ощущения и насладиться ее качеством. Так человек ест медленнее и съедает ровно столько, сколько нужно. 

Диетолог посоветовала не есть стоя или на бегу. В этом случае люди не пережевывают пищу и глотают большие куски. Это, в свою очередь, вызывает рост нагрузки на желудочно-кишечный тракт. К тому же перекусы на ходу часто приводят к перееданию.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru