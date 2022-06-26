Врач рассказал о правильной диете при стрессе

Во время стресса следует отказаться от еды перед сном. Об этом URA.RU сказал врач превентивной медицины, консультант по ЗОЖ Андрей Мартюшев-Поклад.

При стрессе потребность в некоторых веществах резко увеличивается. Это, например, витамины группы В, магний, цинк, витамин D. Эти вещества содержатся в зелени, семечках, орехах, рыбе и разноцветных овощах. Также нужно повысить содержание в меню белков. Самый легкоусвояемый белок — это яйца, – объяснил специалист.

По мнению врача, от перекусов и ужина перед сном лучше отказаться: это снижает качество сна, который необходим для стрессоустойчивости.

Андрей Мартюшев-Поклад: «Старайтесь придерживаться трёх основных приемов пищи в день: в 9 утра, 13-14 и 18 часов»

Эксперт также посоветовал при стрессе отказаться от продуктов, которые мешают организму в целом. Это быстрые углеводы, усилители вкуса, фруктоза, рафинированные жиры, алкоголь и стимуляторы.